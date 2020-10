Milan, domani rientrano i nazionali: tamponi e risultati entro venerdì

Milan, domani rientrano i tanti nazionali in giro per l’Europa ma non solo: tamponi e risultati entro venerdì per l’idoneità a proseguire.

Milan, domani rientrano i tanti nazionali in giro per l’Europa ma non solo: tamponi e risultati entro venerdì per l’idoneità a proseguire.

TAMPONI E RISULTATI- Oggi per i rossoneri una sola sessione al mattino, mentre da domani rientreranno i calciatori impegnati con le rispettive nazionali. come riporta il Corriere della Sera questa mattina, questi giocatori di rientro verranno subito sottoposti al tampone e nella giornata di venerdì arriveranno i risultati.