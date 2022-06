Milan, dalla Francia: Renato Sanches sempre più vicino al PSG

Dalla Francia, e in particolare secondo La Voix, Renato Sanches sarebbe sempre più vicino al PSG: Milan clamorosamente beffato?

Non si placano gli aggiornamenti dalla Francia riguardo il futuro di Renato Sanches. Come riportato dalla redazione di La Voix infatti, un caro amico del centrocampista portoghese avrebbe confessato di come Sanches ami particolarmente Parigi.

Il Milan ha da tempo l’accordo col calciatore ma il PSG, tramite il suo DS Campos, offre di più al Lille rispetto ai 15 milioni messi sul piatto da Maldini e Massara. Saranno giorni di fuoco.