Milan, da Nasti a Colombo: ecco i nuovi Pobega

Oggi Tommaso Pobega è uno degli elementi della rosa del Milan dopo una lunga gavetta. Ecco chi può ripercorrere i suoi passi

Dopo una lunga gavetta tra Lega Pro, Serie B e Serie A, Tommaso Pobega è riuscito a far parte della rosa del Milan. Tuttosport traccia l’identikit di chi può ripercorrere le sue orme.

I rossoneri hanno lasciato partire in prestito tre attaccanti giovani e dalle belle speranze. Il primo è Marco Nasti, bomber classe ’03 della Primavera dello scorso anno e oggi al Cosenza. Poi c’è Lorenzo Colombo, che in questa stagione ha timbrato il suo primo gol in Serie A con il Lecce. Infine Daniel Maldini, alla prima esperienza lontano da Milanello allo Spezia.