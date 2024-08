Milan in crisi, anche Ibrahimovic sotto processo: è nel mirino dei tifosi per questi due MOTIVI. Gli aggiornamenti

Non sono settimane semplici in casa Milan, costretto a fare i conti con un inizio di stagione certamente al di sotto delle aspettative con il solo punto conquistato contro il Torino alla prima giornata.

Stando a quanto riportato da Tuttosport anche Ibrahimovic è finito sotto processo. È nel mirino dei tifosi in particolare per due motivi: scelte sul mercato (allenatore in primis) e per la sua scarsa presenza accanto alla squadra.