Milan, contro il Cagliari si può raggiungere un record storico

Il Milan con un successo domani sera a San Siro contro il Cagliari potrebbe raggiungere un nuovo storico record

Il Milan domani sera contro il Cagliari potrebbe raggiungere un nuovo record storico: Con una vittoria, infatti, i rossoneri farebbero il proprio record di successi interni consecutivi contro un singolo avversario in Serie A: al momento per i rossoneri 14 successi di fila con Cagliari e Chievo. Ecco i precedenti con il club sardo.

Infatti, l’ultima volta che il Milan non ha vinto in casa contro il Cagliari in Serie A risale all’ottobre 1999, con Zaccheroni in panchina. L’ultimo allenatore del Milan ad aver perso in casa contro il rossoblù in Serie A è stato Arrigo Sacchi, 0-1 per i rossoblu guidati da Carlo Mazzone nel 1997.