Precedenti Milan-Cagliari: numeri degli scontri tra i due club

Precedenti Milan-Cagliari: ecco i numeri dei match disputati tra il club sardo e quello rossonero nella storia della Serie A

Sono 75 i confronti in Serie A tra Milan e Cagliari: ampiamente avanti i rossoneri per 41 successi a otto – 26 pareggi completano il quadro. Il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha perso più partite in Serie A (41). Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie A contro il Cagliari (4V, 1N), avendo anche mantenuto la porta inviolata nelle due più recenti.

Il Milan ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro il Cagliari senza subire alcun gol: non fa meglio (sia per successi, sia per clean sheet) dal 2012. Il Milan ha trovato il gol in tutte le ultime 20 gare di Serie A contro il Cagliari, non resta a secco dall’ottobre 2008 (0-0), con Carlo Ancelotti in panchina.