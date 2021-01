Milan, contro il Benevento senza Bennacer: altra prova per Tonali

Domenica il Milan affronterà il Benevento senza poter contare sul proprio playmaker Ismael Bennacer: lo sostituirà Tonali

Ismael Bennacer non ha ancora recuperato dalla lesione al bicipite femorale della coscia destra ma è sulla via di guarigione come fatto sapere dall’infermeria rossonera. Tuttavia il centrocampista algerino non sarà tra i convocati di Stefano Pioli per la sfida di domani sera al Vigorito contro il Benevento.

A sostituire l’ex Empoli ci sarà dunque Sandro Tonali, molto cresciuto nelle ultime uscite, che sarà affiancato dalla certezza Kessié nel tandem di mediani che compongono il centrocampo del Milan.