Milan, con la Juve il pericolo è Dybala: i numeri parlano chiaro

Il Milan deve fare attenzione a Paulo Dybala. Con la squadra rossonera che è una delle vittime preferite del numero dieci della Juventus.

Paulo Dybala ha segnato cinque reti all’Allianz Stadium contro il Milan in campionato: contro nessun’altra squadra ne conta di più in questo stadio. Più in generale, il fantasista argentino ha realizzato sette gol contro i rossoneri in Serie A e solo contro l’Udinese ha fatto meglio (9).