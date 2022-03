Le ultime 7 partite del #Milan con #Kalulu in campo:



0-0 Vs Juve

1-2 Vs Inter

4-0 Vs Lazio

1-0 Vs Samp

0-0 Vs Inter

0-1 Vs Napoli

1-0 Vs Empoli



7 gare, 5 vittorie, 2 pareggi ed 1 solo gol subito.



Le Roi 🇫🇷👑#MilanEmpoli pic.twitter.com/u5DZktXckY