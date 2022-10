Milan, con il Torino pronta l’alternanza: toccherà ancora a Origi

Divock Origi si prepara ad un’altra maglia da titolare per il match di domenica tra Torino e Milan. Le ultime

Stefano Pioli per il match del suo Milan contro il Torino ha pronta l’alternanza in attacco. Per gestire le forze in vista dei tanti impegni fino al Mondiale, il ruolo del numero 9 ha le porte girevoli. Nella gara con i granata, come riportato da Tuttosport, toccherà a Divock Origi.

Dopo il gol alla prima da titolare con il Monza, il belga ha bisogno di mettere minuti e fiducia nelle gambe. La sua condizione cresce di allenamento in allenamento. Per un attaccante come lui, molto mobile e attivo su tutto il fronte d’attacco, la brillantezza fisica è un aspetto fondamentale. Mister Pioli può sorridere, dato che con queste rotazioni potrà contare sempre su un attaccante fresco e tonico.