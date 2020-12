Milan, con il mercato di gennaio può cambiare l’obiettivo stagionale

Dal mercato di gennaio che il Milan farà, si potranno capire quali sono le reali intenzioni della dirigenza rossonera

Nessuno a inizio stagione si aspettava un Milan primo in classifica dopo 12 partite giocate in Serie A (8 vittorie e 4 pareggi il bilancio). L’obiettivo stagionale dichiarato dalla dirigenza rossonera è sempre stato quello del quarto posto, ossia del ritorno in Champions League. Ma proprio la striscia positiva che il Diavolo ha iniziato ad inizio campionato, sta facendo sognare diversi tifosi, e chissà anche quale dirigente. Il sogno ovviamente si chiama ‘scudetto’.

MERCATO DI GENNAIO

Con l’attuale rosa appare evidente che il Milan possa lottare, seppur attualmente sia in testa da diverse settimane, “soltanto” per il quarto posto. Per questo motivo, il mercato di gennaio può far cambiare l’obiettivo alla squadra allenata da Stefano Pioli. Se il Milan dovesse essere ancora in vetta fra 3/4 giornate, ecco che la società potrebbe decidere di investire in maniera pesante nel mercato, per rafforzare la rosa e puntare al titolo. Un difensore centrale arriverà sicuramente come più volte fatto intendere da Paolo Maldini. Ma qualora la proprietà del Milan, decidesse di alzare l’obiettivo e di puntare al titolo, ecco che i dirigenti potrebbero andare a prendere anche un terzino sinistro, un mediano davanti alla difesa e un vice Zlatan Ibrahimovic. In poche parole, il mercato di gennaio ci darà delle indicazioni concrete sull’obiettivo che la società intende raggiungere in questa stagione 2020/2021.