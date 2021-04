Milan, con il Benevento torna Ibra ma dietro è tutta un’incognita, al momento non esiste garanzia tra gli undici titolari di Roma

Milan, con il Benevento torna Ibra ma dietro è tutta un’incognita, al momento non esiste garanzia tra gli undici titolari di Roma, tutti insufficienti secondo la rosea, tranne Donnarumma, salvato da qualche parata miracolosa. Chi far giocare contro il Benevento? Secondo Gazzetta di questa mattina, il più a rischio della retroguardia sarebbe Tomori, complici i gravi errori contro Genoa e Lazio. Romagnoli pronto a rientrare dopo un lungo periodo di riflessione e recupero.

LE ALTRE RISPOSTE- Pioli vorrebbe di più anche da Calabria dato che non c’è tempo di aspettare il pieno recupero, chi gioca deve essere al massimo della condizione. Sottotono anche Theo Hernandez, inutile dire che dai lui ci si aspetta molto di più. In avanti sabato sera potrebbero giocare insieme Ibra, Rebic e Leao. Per quanto riguarda Calhanoglu, serve un cambio di Passo oppure sarà Diaz a scendere in campo dal primo minuto ma con lo stesso imperativo riservato al centrocampista turco.