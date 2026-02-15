Connect with us

Milan Como, Allegri senza Rabiot: prende quota un’ipotesi a sorpresa. Spiffero da Milanello

Milan Como, Massimiliano Allegri deve scegliere il sostituto di Adrien Rabiot: prende quota un’ipotesi a sorpresa. Ultime

Il successo di Pisa ha regalato tre punti e un nuovo “bomber” aggiunto, ma l’emergenza scattata in mediana costringe Massimiliano Allegri a rimescolare nuovamente le carte. Secondo quanto riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport, la metamorfosi offensiva di Ruben Loftus-Cheek subirà una pausa forzata per necessità tattiche in vista del recupero contro il Como.

Milan Como: l’arretramento di Loftus-Cheek

L’assenza di Adrien Rabiot, fermato dal Giudice Sportivo per una giornata dopo il rosso rimediato alla Cetilar Arena, apre un vuoto di fisicità e inserimenti che solo l’ex Chelsea sembra poter colmare adeguatamente:

  • Ritorno alle Origini: Dopo due gare consecutive da attaccante aggiunto (condite da due reti fondamentali contro Bologna e Pisa), Loftus-Cheek è destinato a scalare nuovamente nel cuore del centrocampo. Allegri non vuole rinunciare ai suoi centimetri e alla sua capacità di spaccare le linee avversarie partendo da dietro.
  • La Nuova Mediana: Il “triumvirato” che affronterà i lariani a San Siro è già quasi definito. Accanto al colosso inglese agiranno Luka Modric, nel ruolo di faro e regista della manovra, e Samuele Ricci, reduce dall’assist al bacio per il gol vittoria di venerdì.
  • Equilibrio e Inserimenti: Questo assetto garantisce al Milan un mix perfetto: la visione di gioco del croato, il dinamismo di Ricci e lo strapotere fisico di Ruben. Un centrocampo che dovrà sostenere il probabile tridente pesante composto da Leão, Pulisic e Füllkrug.

La strategia di Allegri

Per il tecnico livornese, l’arretramento di Loftus-Cheek è la mossa chiave per mantenere l’equilibrio difensivo senza perdere pericolosità nell’area avversaria. Con un Como che si preannuncia molto chiuso, la capacità dell’inglese di inserirsi senza palla sarà fondamentale per scardinare la difesa di Fabregas.

