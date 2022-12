Sir Tim Clark, presidente di Emirates Airline, ha commentato il rinnovo della partnership con AC Milan. Le sue parole

Sir Tim Clark, presidente di Emirates Airline, ha commentato il rinnovo della partnership con AC Milan. Le sue parole, apparse nel comunicato ufficiale del club rossonero.

«Siamo entusiasti di proseguire la collaborazione con AC Milan e di creare nuove opportunità per interagire con una delle tifoserie più passionali al mondo. Siamo al fianco di AC Milan già da oltre 15 anni, e per la prossima fase della nostra partnership stiamo concependo assieme procedure innovative per presentare al meglio entrambi i nostri brand. La collaborazione con il Club rossonero si aggiunge agli importanti investimenti realizzati in Italia negli ultimi tre decenni, volti a sostenere i nostri clienti, le imprese e le comunità che assistiamo con le nostre quattro destinazioni nel paese.»