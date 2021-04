Milan, Champions fondamentale: mancata qualificazione sarebbe un guaio finanziario, in ultimo di immagine dopo un anno ad alti livelli

RIVEDERE IL TUTTO- Senza piazzamento in Champions League, a livello economico e di immagine, il Milan dovrebbe rivedere improvvisamente i propri piani di investimento, oltre al budget.

LA SITUAZIONE- Come spiega Gazzetta dello sport, il pari con la Sampdoria arriva dopo due settimane di entusiasmo per la vittoria di Firenze, quel sofferto 3-2 che aveva ridato luce in casa rossonera, alla soglia della sosta per le nazionali. Poi l’1-1 che riporta tutti sulla terra, compresi i dirigenti rossoneri che intanto osservano le vittorie di Atalanta e Napoli con la calcolatrice in mano ed il conteggio delle gare rimanenti.