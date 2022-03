Milan, i conti tornano: boom dei ricavi. 90 milioni con lo scudetto

Milan società modello: boom dei ricavi. 90 milioni con lo scudetto, le perdite son in netto miglioramento

Nel cda di ieri il Milan ha chiuso la prima semestrale 2021-‘22 in utile, con un aumento dei ricavi del 40% rispetto al primo periodo dell’esercizio dell’anno scorso. Miglioramento che il club confida di consolidare ulteriormente a fine stagione, con un rosso di -90. Le perdite di un anno fa erano pari al doppio, l’obiettivo arrivare al -50 nel prossimo anno. L’eventuale vittoria dello scudetto farebbe da amplificatore

DIRITTI TV – Il titolo di campione d’Italia concede un guadagno aggiuntivo in termini di incassi da diritti tv. La Lega di A li divide così: al 50% in parti uguali, il 30% in base ai risultati sportivi e un’ultima quota del 20% calcolata su audience e spettatori allo stadio. Interessa la seconda voce: nel 30% di risultati sportivi, il 12% è relativo all’esito dell’ultimo campionato. Chi vince il campionato porta a casa una ventina di milioni a cui se ne aggiungono 3 della Supercoppa.

PREMI CHAMPIONS – Disputare la stagione di Champions da campioni d’Italia significa poter arrotondare per eccesso l’assegno ricevuto dall’Uefa. Lo scudetto porta in dote una quota maggiore di introiti legati al market pool, ossia al valore dei diritti tv sul mercato italiano. Nella stagione successiva, considerando il titolo di Campione d’Italia e ipotizzando almeno l’approdo agli ottavi, premio potrebbe crescere di 20-25 milioni rispetto ai 40-45 di questa edizone.

SPONSOR – Cucirsi lo scudetto sul petto potrebbe avere un impatto positivo sull’immagine da monetizzare nella successiva tornata contrattuale. Quelli con gli sponsor sono accordi di lungo periodo: è importante accumulare risultati positivi prima della rinegoziazione. In più gli ottimi risultati potrebbero portare un nuovo partner anche sulla maglia, considerando che la Lega consente di esporre quattro loghi. In questa area di business si può stimare una crescita dei ricavi tra i 10 e i 15 milioni.