Doppietta Kakà: il club ricorda quella al Catania nel 2006 – VIDEO

Dolci ricordi. Il 20 dicembre 2006 il Milan si impose contro 3-0 il Catania grazie una doppietta di Kakà, servito due volte da Gilardino, e a una rete dell’attaccante azzurro.

Il club rossonero ha ricordato quella vittoria con un video pubblicato sui propri canali social

#OnThisDay, the Rossoneri claimed a brilliant win over Catania thanks to @KAKA‘s brace ✌️

15 anni fa la vittoria sul Catania grazie alla doppietta di Kaká ✌️ #SempreMilan @skrill pic.twitter.com/DsmKoOxE6r

— AC Milan (@acmilan) December 20, 2021