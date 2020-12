Milan campione del 2020: i rossoneri primi nell’anno solare

Milan campione del 2020: i rossoneri chiuderanno l’anno solare al primo posto in classifica a prescindere dalla sfida di mercoledì

Il Milan è la squadra che ha fatto più punti nel 2020: i rossoneri chiuderanno l’anno solare al primo posto in classifica (76 punti in 34 partite) nella speciale versione appesa da Stefano Pioli sperando di restare in vetta anche in quella ufficiale della stagione 2020/21.

Per farlo occorrerà battere la Lazio per mantenere le distanze con l’Inter attualmente al secondo posto in classifica a -1 dai rossoneri.