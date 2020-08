Milan, Calhanoglu premiato dall’AIC come miglior giocatore del mese di luglio FOTO

Il trequartista rossonero Hakan Calhanoglu è stato premiato dall’AIC come miglior giocatore del mese di luglio

Durante la stagione appena trascorsa, in particolare nei mesi post lockdown, Hakan Calhanoglu ha conquistato la fiducia di tutto l’ambiente rossonero a suon di grandissime prestazioni. Arrivato nella fatidica sessione di calciomercato capitanata dal duo Fassone-Mirabelli, il turco non era ancora riuscito ad esprimere in toto il proprio talento, complici collocazioni tattiche spesso e volentieri sbagliate e prestazioni di squadra sottotono.

Il cambio di marcia impresso quest’anno sotto la guida di Pioli è stato invece evidente e fa ben sperare i tifosi rossoneri per la prossima stagione. A testimonianza della bontà del lavoro di Calhanoglu, l’AIC lo ha premiato come miglior giocatore della Serie A per il mese di luglio.