Milan, svelato il calendario UFFICIALE delle partite di Champions League: DATE e ORARI delle 8 sfide dei rossoneri

E’ stato svelato il calendario ufficiale delle 8 partite che il Milan giocherà in Champions League da settembre a gennaio. Queste le date e gli orari delle sfide (4 in casa e 4 in trasferta):

Milan Liverpool: martedì 17 settembre, ore 21

Leverkusen Milan: martedì 1ottobre, ore 21

Milan Club Bruge: martedì 22 ottobre, ore 18.45

Real Madrid Milan: martedì 5 novembre, ore 21

Slovan Bratislava Milan: martedì 26 novembre, ore 18.45

Milan Stella Rossa: mercoledì 11 dicembre, ore 21

Milan Girona: mercoledì 22 gennaio, ore 21

GNK Dinamo Milan: mercoledì 29 gennaio, ore 21