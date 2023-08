Milan, emergenza difesa: troppi gol subiti negli impegni di questa pre-season. Così il mercato può aiutare Pioli

La pre-season del Milan ha mostrato pregi e difetti della squadra di Pioli. Tra questi ultimi c’è sicuramente una difesa che troppe volte è stata sorpresa dagli attaccanti avversari.

Il nuovo modulo porta i rossoneri a concedere qualcosa di troppo in difesa, ma chiaramente serve ora anche un nuovo centrale in grado di mettere una toppa alla situazione. La partenza di Gabbia e l’esclusione di Caldara rendono necessario un nuovo colpo in questa zona di campo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.