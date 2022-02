ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan, non solo Kessie: via altri due centrocampisti in estate. Il restyling a centrocampo potrebbe essere profondo

Stando a quanto riferito da Tuttosport Franck Kessie non è l’unico centrocampista che il Milan saluterà in estate. Valutazioni in corso sulle posizioni di Bakayoko (in prestito biennale dal Chelsea) e Krunic.

Soprattutto il francese non sta convincendo la dirigenza, mentre le certezze per il futuro sono Tonali e Bennacer.