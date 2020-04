Milan: Calabria e Conti non convincono, ecco i possibili sostituti

Milan: Davide Calabria e Andrea Conti non avrebbero convinto a pieno la dirigenza rossonera, per questo motivo si seguirebbero altri profili

Troppi alti e bassi sulla fascia destra: Andrea Conti non sarebbe ancora tornato quello dell’Atalanta, mentre Davide Calabria, cresciuto sotta la gestione di Gennaro Gattuso, si sarebbe un po’ spento, scavalcato dall’ex bergamasco gerarchicamente e inserito sul mercato.

Il Milan sarebbe disposto a sacrificare proprio quest’ultimo per puntare su un grande terzino destro, come per la fascia sinistra con Theo Hernandez. Stando a quanto riferisce Tuttosport, il club di Via Aldo Rossi starebbe seguendo Celik, 23enne del Lilla, Sidibe che però dovrebbe essere riscattato dall’Everton, attualmente di proprietà del Monaco e Aurier 27enne internazionale del Tottenham, ex PSG.