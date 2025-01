Milan Cagliari, Conceicao ha le idee chiare! Può rilanciarlo a sorpresa. E in difesa...

Milan Cagliari, Sergio Conceicao ha le idee chiare: in difesa può rilanciare Pavlovic. A destra suggestione Jimenez. Ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, Sergio Conceicao ha le idee chiare in vista del prossimo impegno in campionato del Milan.

Milan-Cagliari: Leao atteso dall’inizio. In difesa potrebbe giocare uno tra Gabbia e Pavlovic. A destra Emerson Royal squalificato. Calabria è il sostituto naturale ma c’è un piano B affascinante: il trasloco di Alex Jimenez, che si sente un terzino destro.