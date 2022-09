Milan Cagliari Primavera 2-0: un gol per tempo per piegare i sardi

Milan Cagliari Primavera 2-0: sintesi, moviola, tabellino e cronaca del match valido per la quinta giornata di campionato

Il Milan Primavera sfida il Cagliari nella quinta giornata di campionato. I rossoneri di Abate, reduci da un buon pareggio a Salisburgo, vogliono una vittoria in casa contro i sardi. La cronaca live del match del Puma House of Football.

Milan Cagliari Primavera 2-0: cronaca e moviola

1‘ – Comincia la gara al Puma House of Football.

3‘ – Primo spunto del Milan con uno scambia tra El Hilali e Traorè. Quest’ultimo riesce a servire Omoregbe in area che calcia potente. Il suo tiro è respinto da un difensore.

10‘ – Tanta pressione messa dai rossoneri in questi primi minuti. La squadra di Abate gestisce il gioco.

12′ OMOREGBE! – Grandissimo rinvio di Nava che pesca Omoregbe lanciato a rete. Uscita avventata del portiere del Cagliari fuori area, l’attaccante lo salta e prova il gran gol da posizione di angolo. Salva sulla linea Masala.

15′ CAGLIARI AD UN PASSO DAL GOL – Schema da calcio piazzato con la sponda di Carboni che pesca Vitale in area piccola. Incredibilmente il 19 non centra la porta.

19‘ – Ancora Omoregbe con un tentativo da fuori, tiro che non prende abbastanza giro e termina fuori.

26‘ – Momento di nervosismo tra Coubis e DelPupo, ammoniti entrambi.

31′ GOOOL MILAN! – Punizione deviata di Chaka Traorè dal limite dell’area e palla che si insacca in rete.

42‘ – Contropiede rossonero con El Hilali che dalla sinistra cambia campo per Omoregbe. L’attaccante prova a rientrare e calciare col mancino, blocca Lolic.

45‘ – El Hilali ben servito da Zeroli calcia con il sinistro, tiro respinto dalla difesa.

FINE PRIMO TEMPO – Milan al riposo in vantaggio per 1-0.

46‘ – Comincia il secondo tempo.

50‘ – Grandissima azione di Chaka Traorè in area, assist di tacco per Zeroli che calcia malamente alto.

55‘ – Inizio difficile per il Milan, il Cagliari ha iniziato con un altro atteggiamento.

56‘ – Traversa di Delpupo da calcio di punizione.

57‘ – Altra occasione per il Cagliari con Masala da posizione defilata, Nava protegge sul primo palo.

61‘ – Bell’azione sulla sinistra del Milan che fa arrivare palla a Zeroli. Il centrocampista imbuca per Longhi che lanciata a rete prova il tocco di punta. Palla alta.

63′ PALO DI OMOREGBE! – Grandissima giocata dell’esterno che rientra sul destro e calcia, super parata di Lolic con l’aiuto della traversa.

77‘ – Ci prova Chaka Traorè da fuori, palla alta.

80‘ – Occasione per Cavuoti che però calcia debolmente da fuori area, blocca a terra Nava.

85′ GOOOL MILAN! – Recupero palla in zona alta di Longhi che a tu per tu col portiere non sbaglia.

FINISCE QUI – Vincono i rossoneri contro il Cagliari.

Migliore in campo Milan: Zeroli LE PAGELLE

Milan Cagliari Primavera 2-0: tabellino e risultato

MARCATORI: 31′ Traorè, 85′ Longhi

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Paloschi, Bozzolan (88′ Simic); Zeroli, Eletu, Gala (74′ Pluvio); Traorè (78′ Bartesaghi), El Hilali (46′ Longhi), Omoregbe (74′ Scotti). A disp.: Pseftis, Bartoccioni, Nsiala, Stalmach, Foglio, Rana, Rossi. All.: Abate

CAGLIARI: Lolic; Zallo, Palomba, Carboni, Masala, Caddeo (75′ Griger), Vitale, Vinciguerra, Belloni (86′ Konate), Coriano (46′ Idrissi), Delpupo (59′ Cavuoti). A disp.: Iliev, Conti, Pintus, Pulini, Kosiqi, Veroli, Arba, Mameli, Sulis, Yanken. All.: Filippi.

ARBITRO: Roberto Lovison

ASSISTENTI: De Angelis – Barberis

AMMONITI: 23′ Traorè, 26′ Coubis, 26′ Delpupo, 29′ Gala, 30′ Belloni, 44′ Coriano, 55′ Bozzolan