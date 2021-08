Milan-Cagliari: la probabile formazione rossoblu, c’è una novità

Match di fuoco quello di stasera tra Milan e Cagliari a San Siro. 10 rossoblù riconfermati ma ci sarà una “novità” in difesa

Questa sera alle 20:45 il Milan di Stefano Pioli sfiderà il Cagliari di Leonardo Semplici, ancora alla ricerca di certezze e rinforzi dal mercato estivo. Il tecnico rossoblù non vuole sperimentare troppo in occasione di una partita così importante e dunque, come riporta La Nuova Sardegna, proporrà una sola novità.

Il modulo da schierare sarà sempre il 3-5-2. L’infortunio di Cragno permetterà a Boris Radunovic di esordire nel Tempio del calcio e di mettere in mostra in un campo così ostico tutte le sue qualità. In difesa, insieme a Godin e Carboni, Luca Ceppitelli è pronto a prendere il posto di Sebastian Walukiewicz, la cui prestazione contro lo Spezia non ha convinto affatto il tecnico toscano. Centrocampo e attacco non subiranno variazioni.