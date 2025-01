Milan Cagliari, Conceicao: «Moduli? Non cambia nulla. A Leao chiedo solamente questa cosa». Le dichiarazioni dell’allenatore

Sergio Conceicao, alla vigilia del match del suo Milan contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole sui moduli e Rafael Leao.

LEAO – «Modulo? Per me 4-4-2 o 4-3-3 sono i moduli. Ma l’importante è avere equilibrio con la squadra, con un centrocampo a tre la squadra può sembrare più sicuro. Più avanti e con più conoscenze potremmo anche lavorare con due punte, servirà tempo. Devo dire che io cambio ance durante la partita, l’ho fatto anche in queste partite. Mi pagano per aiutare la squadra, si lavora sempre. Leao? Deve correre».