Milan-Cagliari: Calabria taglierà il traguardo delle 150 presenze in rossonero

Milan-Cagliari: Davide Calabria taglierà questa sera l’importante traguardo delle 150 presenze con la maglia rossonera

Milan-Cagliari è un match importantissimo per i rossoneri. Con una vittoria infatti sarebbe raggiunta dagli uomini di pioli la matematica qualificazione alla Champions League.

La gara di questa sera però sancisce anche importanti traguardi. Oltre alle 25o presenze di Donnarumma, c’è un traguardo importante anche per Calabria: qualora, come dovrebbe essere, il terzino rossonero dovesse calcare il campo questa sera, raggiungerebbe quota 150 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Diavolo.