Milan, arrivano buone notizie per Conceicao: accadrà questa sera contro l’Inter

Milan, notizie positive verso la finale di Supercoppa Italiana. Sergio Conceicao lo avrà a disposizione

Arrivano notizie positive per mister Conceicao a poche ore dal fischio d’inizio di Inter–Milan, gara valevole per la finale di Supercoppa Italiana.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Matteo Gabbia sta meglio e andrà in panchina nel match in programma all’Al-Awwal Park. Un recupero che potrebbe tornare utile a gara in corso, ma che fa anche ben sperare in vista dei prossimi turni di campionato.