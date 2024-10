Milan Brugge, per la Gazzetta può essere la partita della svolta: i primi tre punti in Champions sarebbero fondamentali

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Milan pensa all’Udinese ma con un occhio guarda anche al Club Brugge. La sfida di martedì alle 18.45 potrebbe essere un passo fondamentale per il proseguo del percorso in Champions League.

Il giornale sottolinea come i rossoneri portino effettivamente da super favoriti. La squadra belga ha tanta qualità ma da qui a vincere a domicilio a San Siro ci vuole ben altro. I ragazzi di Fonseca certamente metteranno in campo tutta la qualità possibile per portare a casa la prima vittoria europea.