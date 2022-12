Milan, Brahim Diaz in bilico: previsto incontro con il Real Madrid

Il futuro di Brahim Diaz al Milan verrà discusso in primavera, quando è previsto un incontro con il Real Madrid

Il futuro di Brahim Diaz è in bilico tra permanenza al Milan e ritorno al Real Madrid. Dalla Spagna sono insistenti le voci che lo rivorrebbero alla base, con Carlo Ancelotti deciso a testarlo in maglia Blancos. Ma, come riporta il Corriere dello Sport, nulla è ancora deciso e i rossoneri potrebbero decidere di trattenerlo. Lo spagnolo è però chiamato a dare dei segnali in campo, a cominciare dall’amichevole di domani con il PSV.

In primavera poi è previsto un incontro tra le dirigenze dei due club. Obiettivo di Maldini e Massara è ridurre il prezzo del diritto di riscatto, al momento fissato a 22 milioni di euro. Una mossa già fatta in passato per diverse operazioni simili. Il nativo di Malaga è integrato bene nello spogliatoio, ha la fiducia dell’ambiente e vuole continuare a crescere in rossonero. La concorrenza sulla trequarti è aumentata con gli arrivi di De Ketelaere e Adli, ma nonostante questo il classe ’99 sta vivendo la sua miglior stagione in carriera. Una prova di maturità e carattere che non può passare inosservata.