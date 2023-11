Milan a picco: TUTTI i motivi della figuraccia col Borussia Dortmund

Milan a picco: TUTTI i motivi della figuraccia di ieri sera col Borussia Dortmund che compromette il cammino in Champions

Ieri sera il Milan ha rimediato una pesante sconfitta tra le mura amiche di San Siro che ha compromesso in maniera ormai molto evidente il cammino in Champions League dei rossoneri.

Il Corriere dello Sport ha provato ad analizzare i motivi di questa caduta: in aggiunta all’assenza di Leao sono mancate lucidità e cattiveria, così come equilibrio e ordine tattico. Con una difesa che è crollata proprio perché non protetta adeguatamente.