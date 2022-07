Milan, Borges verso la cessione: «Voglio tornare in Germania»

Lenny Borges, terzino classe ’01, quasi certamente saluterà il Milan in questa sessione di mercato. Le sue parole

Lenny Borges è stato uno dei talenti più sfortunati in casa Milan. I diversi infortuni, di cui alcuni molto gravi, non gli hanno permesso di sbocciare ed ora per lui sembra il momento delle valigie. Il ragazzo, nonostante il contratto in rossonero fino al 2024, vuole cambiare aria. Le sue parole a Transfermarkt.

«Attualmente sono ancora sotto contratto con il Milan. Il mio agente è in contatto con il club per trovare una buona soluzione per tutti i soggetti coinvolti. Fondamentalmente, voglio tornare in Germania. Non si tratta del livello del campionato per me, ma della mia prospettiva personale nel club in questione. Non ho mai perso di vista il mio obiettivo di giocare in Bundesliga un giorno, ora è il momento di gettare buone basi e fare i passi giusti.»