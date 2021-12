Milan, Bonan: «Non solo in difesa, servono operazioni in attacco»

Alessandro Bonan ha parlato negli studi di Sky Sport del momento del Milan dopo la sconfitta di ieri contro il Napoli

Alessandro Bonan parla così del difficile momento che sta attraversando il Milan. Le sue dichiarazioni negli studi di Sky Sport.

«Il Milan con Rebic e Leao acquisisce qualcosa di importante davanti. Quando si parla di un intervento sul mercato, i rossoneri dovrebbero intervenire non solo sul difensore ma anche in attacco per trovare un profilo diverso dalle punte statiche come Ibrahimovic e Giroud.»