Milan Bologna, il cantante tifoso: «Ecco in cosa devono migliorare i rossoblù»

Il celebre cantante Andrea Mingardi, tifoso del Bologna, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della prossima sfida contro il Milan:

«Se arriveremo decimi non farò i caroselli in piazza. Una cosa c’è che farebbe contento Mihajlovic: veder la squadra non sbagliare più quei gol che abbiamo visto fallire da Orsolini, Soriano o Arnautovic recentemente. Già dal Milan sarebbe bello che tutti quegli errori sottoporta visti nelle ultime gare diventassero sorrisi per Sinisa».