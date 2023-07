Milan, bivio tattico per Pioli: con il trequartista o senza?

In vista della prossima stagione e in virtù dei rinforzi che sono arrivati e arriveranno dal mercato, Pioli è davanti ad un bivio tattico

come riportato da Tuttosport la scelta è tra 4-2-3-1 e 4-3-3. In tal senso ulteriori indicazioni potrebbero esserci in vista dell’amichevole il prossimo giovedì del Milan contro il Lumezzane.