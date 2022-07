Milan, Berardi per la fascia: contatti tra Massara e Carnevali

Il Milan tiene viva la pista che porta a Domenico Berardi. Le ultime sulla trattativa con il Sassuolo secondo il Corriere dello Sport

Domenico Berardi è un’opzione valida per il Milan sul mercato. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’esterno del Sassuolo è alla ricerca del grande salto. A 28 anni, è pronto a fare la differenza in una big.

La valutazione che i neroverdi fanno è di circa 30 milioni di euro, ma i buoni rapporti tra Carnevali e Massara possono facilitare uno sconto. Tra i due c’è stato un contatto giovedì sera. Il club rossonero sarebbe più propenso a spendere una tale cifra per un giocatore valido nella zona offensiva piuttosto che per un difensore come Botman. Occhio alla concorrenza della Juventus.