Milan, Belgrado la prima tappa europea: obiettivo la finale di Danzica

Il Milan comincia domani sera il percorso europeo: gli uomini di Pioli hanno la grande ambizione di vincere la competizione

Nessuna intenzione di fare da comparsa: il Milan si appresta a riprendere l’Europa League con la voglia di affermarsi come una delle protagoniste del torneo. Pioli è stato chiaro: la testa va solo alla Stella Rossa.

PRIMA VOLTA NELLA STORIA – I rossoneri non hanno mai vinto la competizione: un motivo in più per centrare la finale di Danzica e tornare a respirare le dolci sensazioni delle conquiste internazionali. Il Milan è in missione: Mandzukic e compagni non hanno nessuna intenzione di fallire.