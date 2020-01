Milan, attenzione ai diffidati: media cartellini sempre alta

Milan alle prese con i cartellini gialli, tanti, troppi da inizio stagione ed una tendenza che non cessa di esistere, nonostante la risalita

Milan alle prese con tre diffidati, a Brescia la squadra di Pioli dovrà preservare Musacchio, Romagnoli e Bennacer, tutti e tre in diffida, causa tendenza rossonera a chiudere le gare con almeno 3 cartellini gialli di media.

BENNACER IN TESTA- Sono addirittura 60 i cartellini gialli rimediati dai rossoneri da inizio stagione, a guidare questa particolare classifica è Bennacer con 9 cartellini gialli totali. Come detto, l’algerino è diffidato e dovrà fare attenzione per non saltare la gara interna con il Verona. Stesso discorso per Musacchio e Romagnoli.