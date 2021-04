Milan, attacco scarico: il dato preoccupante del primo tempo con la Samp

Il Milan ha faticato più del previsto nel primo tempo nel match contro la Sampdoria a San Siro. La statistica

Un Milan spento nel primo tempo contro la Sampdoria. L’attacco rossonero ha faticato a produrre occasione contro una difesa organizzata come quella blucerchiata. Il dato è di nessun tiro in porta durante questi primi 45 minuti.

Come riporta OptaPaolo, è la terza volta che accade in questa stagione di Serie A per la squadra di Pioli dopo le gare con Spezia ed Atalanta. Statistica preoccupante, visto che entrambi questi match sono terminati con una sconfitta.