Milan, in attacco gradimento anche per Jovic: ma più facile un giovane. I rossoneri cercano una soluzione fino al 2023

Il Corriere dello Sport spiega come il Milan stia cercando un attaccante che possa permettere a Ibrahimovic di tornare serenamente in pista nel 2023 al termine del recupero dall’operazione al ginocchio.

Oltre alla suggestione Lukaku, in in più di un’occasione al Milan è stato accostato Jovic, che sta concludendo un’altra stagione nell’ombra al Real Madrid. Difficile che possa restare, ma altrettanto difficile che possa accettare di arrivare al Milan come terza punta. Ecco perché alla fine Massara e Moncada potrebbero virare su un giovane che accetti di buon grado di giocare poco.