Milan Atalanta, Pioli si affida a Jovic al centro dell’attacco: la scelta del tecnico in avanti per il match di oggi in Coppa Italia

In Milan Atalanta di stasera, al centro dell’attacco rossonero ci sarà Luka Jovic. Splendido momento di forma per l’attaccante serbo, che viene dunque premiato da Stefano Pioli che lo lancia da titolare nel match di stasera di San Siro valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia.

Ai suoi lati ci saranno Pulisic e Leao. Solo panchina, dunque, per Olivier Giroud.