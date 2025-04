Milan Atalanta, svolta Leao! Portoghese carico, record dietro l’angolo e tabù da sfatare

Milan Atalanta, partita importantissima per Rafael Leao che vuole tornare a timbrare in campionato a San Siro nel giorno delle 100 presenze in rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la gara di oggi tra Milan e Atalanta sarà molto importante per Rafael Leao sia perchè sarà la 100esima in maglia rossonera sia per cercare di sfatare un pesante tabù.

Facendo eccezione per i gol segnati in Champions League e Coppa Italia, in campionato il portoghese non ha mai timbrato il cartellino a San Siro, ed in una partita importante e delicata come quella di oggi contro l’Atalanta, il pubblico rossonero si aspetta di tornare ad urlare a squarciagola il suo nome.