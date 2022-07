Milan, anche la Fiorentina su Acerbi: il punto sulla trattativa

Calciomercato Milan: la Fiorentina su Acerbi. Intanto la Lazio rischia di perdere Romagnoli, tentato dal Fulham

C’è una nuova ipotesi per il futuro di Francesco Acerbi. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, sul centrale è piombata la Fiorentina nelle ultime ore. Non ancora un’offerta ufficiale ma un sondaggio concreto che potrebbe avere presto ulteriori sviluppi.

La sua partenza è necessaria per l’arrivo di Alessio Romagnoli, centrale svincolato dal Milan. Il classe ’95 aspetta ancora la Lazio ma la proposta del Fulham (quadriennale da 4 milioni di euro netti) comincia ad allettarlo. Il tempo stringe, serve accelerare.