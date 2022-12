Milan, ecco dove verranno trasmesse le amichevoli di dicembre. Svelati dove guardarle, da Milan Tv a Sky e Dazn

Messi in pausa i campionati nazionali in favore dei Mondiali, le squadre si dedicheranno alle amichevoli. Anche il Milan ha un fitto programma di dicembre: amichevole con Lumezzane; affronterà, nella Dubai Super Cup, Arsenal e Liverpool; il super match contro il Psv. Svelate date e orari, sono state anche segnalate dove guardare le quattro sfide fin ora in programma

IL PROGRAMMA – Milan-Lumezzane (8 dicembre, ore 14:30): MilanTv

Milan-Arsenal (13 dicembre, ore 15): Sky e Dazn

Milan-Liverpool (16 dicembre, ore 16:30): Dazn

Psv Eindhoven-Milan (30 dicembre, ore 18.15): Sky e Dazn