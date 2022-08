Milan, all-in su Renato Sanches a centrocampo: le ultime

Il Milan cerca l’affondo decisivo per Renato Sanches. Sfumato Chukwuemeka, il portoghese è l’obiettivo principale di mercato

Il Milan sempre più convinto su Renato Sanches. Come riportato da Gazzetta.it, i rossoneri hanno lasciato andare Carney Chukwuemeka in direzione Chelsea perchè fiduciosi di poter arrivare alla fumata bianca per il portoghese.

I prossimi giorni saranno decisivi. Previsti nuovi contatti con l’agente Jorge Mendes per bruciare la concorrenza del PSG. Intanto il giocatore si allena a parte nel ritiro del Lille.