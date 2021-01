Milan “aiutato” dagli arbitri? I numeri dicono il contrario – DATO

Il Milan ha subito 22 provvedimenti disciplinari contro nelle ultime 5 giornate: un dato che annulla le voci su “favoritismi”

Nonostante in tanti etichettino il Milan come squadra “aiutata” dagli arbitri per via dei tanti rigori ottenuti, è ben diverso il dato reale riguardo alla conduzione dei direttori di gara nei confronti della squadra di Stefano Pioli.

Sono infatti ben 22 i provvedimenti disciplinari presi contro il Milan nelle ultime 5 giornate di campionato: precisamente 15 ammonizioni, 5 squalificati e 2 espulsi.