Milan, Adli in cerca di adattamento: le ultime sul suo futuro

Yacine Adli è rimasto un punto di domanda nel Milan in questo inizio di stagione. Il francese deve adattarsi alla Serie A

Il Milan pianifica il prossimo mercato invernale anche sul lato cessioni. Tra i possibili partenti da Milanello, come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è Yacine Adli. Il francese è rimasto un oggetto misterioso in questo inizio stagione. Fin qui solo 114 minuti giocati.

Per quanto riguarda il suo futuro, il club ha lasciato la scelta al giocatore. Se lo chiederà, si cercherà una destinazione in prestito in Serie A per farlo adattare ai ritmi e tornare in rossonero più pronto per giocarsi un posto in campo.