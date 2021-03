Milan a testa alta: undici partite per tornare in Europa dalla porta principale

Il Milan può recriminare per l’immeritata eliminazione patita per mano del Manchester United ma può farne tesoro per il prossimo anno

Si è conclusa agli ottavi di finale la campagna europea del Milan di Stefano Pioli. La sconfitta di ieri sera ha sancito un’eliminazione profondamente ingiusta per quanto fatto vedere nel doppio confronto. Ai rossoneri ora restano undici vitali partite di campionato per tornare da protagonisti nell’Europa di “Serie A”.

ESPERIENZA IMPORTANTE – La cavalcata di quest’anno potrà sicuramente aiutare Ibra e compagni a mettere in campo quella ferocia necessaria a portare a casa i punti decisivi per la qualificazione Champions. Le sfide come quella al Manchester non devono più essere una piacevole eccezione.