Milan a picco? L’analisi di Brambati

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato della situazione in casa Milan dopo la sconfitta col Sassuolo

Massimo Brambati è intervenuto a TMW Radio per parlare del Milan:

«Credo che in questo momento dovrebbero chiarire un po’ di cose all’interno, per capire cosa sta accadendo e quale sia il male di questo Milan. Non si può non parlare di crisi. Tra Coppa Italia e campionato nel 2023 ha preso 18 gol, qualcosa non funziona. A me rimangono in testa le parole della conferenza stampa pre-Lazio, dove qualcuno chiese a Pioli se aveva capito quale era il male del Milan e ha detto ‘certo’. La situazione è emblematica di una squadra che sta vivendo un momento non solo mentale. Manca la fame e l’occhio della tigre, ma l’ho visto già da Salerno ma anche in alcune partite pre-Mondiale».